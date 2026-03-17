Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Geparkter Pkw beschädigt

Um 15:50 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 91-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw die Honer Straße in Oberhone. Dabei streifte er mit seinem Auto einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Kia, wodurch ein Sachschaden von ca. 600 EUR entstand.

Unfall beim Abbiegen

Um 13:08 Uhr ereignete sich gestern Mittag ein Unfall im Einmündungsbereich der L 3241 in Meißner-Abterode, nachdem eine 86-Jährige aus der Gemeinde Meißner mit ihrem Pkw von der L 3241 nach rechts abbiegen wollte und dabei zu weit ausholte. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit dem im Einmündungsbereich stehenden Pkw, der von einer 57-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf gefahren wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 4000 EUR angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Hauswand beschädigt

Um 01:00 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 24-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit einem Pkw von einem Parkplatz kommend in Richtung der Günsteroder Straße in Hessisch Lichtenau. Dabei touchierte er mit dem Auto eine Hauswand, wodurch geringer Sachschaden von ca. 700 EUR entstand.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Abbiegen

Um 21:24 Uhr befuhr gestern Abend eine 25-Jährige aus Edertal mit ihrem Pkw die Straße "In der Langen Grund" in Ermschwerd. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte sie nach rechts auf die L 3238 abzubiegen, holte dabei mit ihrem Auto aber etwas zu weit aus. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit dem Anhänger eines Lkws, der auf der Landesstraße (Witzenhäuser Straße) in Richtung Stiedenrode unterwegs war. Der Lkw wurde von einem 45-Jährigen aus Polen gefahren. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Zwischen 13:37 Uhr und 14:15 Uhr ereignete sich gestern in der Mittagszeit eine Unfallflucht auf einem Parkplatz in der Straße "An der Schlagd" in Witzenhausen. In diesem Zeitraum wurde ein dort geparkter grauer Pkw im rechten Frontbericht angefahren und beschädigt. Von dem verursachenden Fahrzeug waren noch grüne Lackspuren im Bereich der Stoßstange festzustellen. Hinweise zum Verursacher unter Tel.: 05542/9304-0.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

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