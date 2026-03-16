Polizei Eschwege

POL-ESW: 16-Jährige auf E-Scooter angefahren

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

Um 07:43 Uhr beabsichtigte heute Morgen ein 55-Jähriger aus Helsa mit einem Pkw vom Parkplatz des Rewe-Marktes in der Ottilienstraße auf die Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau einzubiegen. Zu dieser Zeit fuhr eine 16-Jährige aus Hessisch Lichtenau mit einem E-Scooter auf dem dortigen Radweg. Beim Einbiegen übersah der 55-Jährige die E-Scooter-Fahrerin, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Durch den Aufprall kam die 16-Jährige zu Fall, wodurch sie sich leicht verletzte und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Sachschaden fiel mit ca. 100 EUR gering aus.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

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