Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall auf der BAB 7 mit vier Verletzten

Hildesheim (ots)

Seesen/Rhüden - (ede) Am frühen Sonntagmorgen, 31. August 2025, gegen 01:15 Uhr, kam es auf der BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Rhüden und Seesen in Fahrtrichtung Kassel zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Ein 19-Jähriger aus Kassel fuhr aus bislang unbekannter Ursache mit seinem PKW VW Tiguan auf einen vor ihm fahrenden PKW Mini One auf. Dieser wurde von einer 25-Jährigen aus Göttingen gesteuert. Nach dem Aufprall schleuderten beide PKW über die Fahrbahn, kollidierten dabei mit der Außenschutzplanke und der Betonschutzwand im Mittelschutzbereich und kamen auf der Fahrbahn zum Stehen. Dadurch wurden beide Fahrzeugführenden sowie zwei weitere Mitfahrenden aus den beiden PKW leicht verletzt. Alle wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Aufgrund eines großen Trümmerfelds über alle Fahrstreifen, sowie entstandener Fahrbahnschäden, musste die BAB 7 ab der Anschlussstelle Rhüden für die Reinigung der Fahrbahn, Bergung der Fahrzeuge und Beseitigung der Unfallschäden bis 05:30 Uhr voll gesperrt werden. Der zunächst aufgestaute Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Neben der Autobahnpolizei Hildesheim waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Seesen und Rhüden, sowie die VIA Niedersachsen mit im Einsatz. Der Gesamtschaden wird auf ca. 28.000EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Autobahnpolizei

Telefon: 05121/939-225
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

