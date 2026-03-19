Polizei Eschwege

POL-ESW: Geldbörse gestohlen

Eschwege (ots)

Am gestrigen Mittwoch wurde einer 77-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard das Portmonee während des Einkaufs entwendet. Zwischen 10:50 Uhr und 11:10 Uhr hielt sie sich in dem Netto-Markt im Riethweg in Grebendorf auf. Nicht auszuschließend ist, dass sie das Portmonee, indem sich neben etwas Bargeld noch Bankkarte und weitere Dokumente befanden, im Markt oder auf dem Parkplatz verloren hat.

Geld abgehoben

Um 11:20 Uhr wurde dann durch unbekannte Täter an einem Geldautomaten der VR-Bank in der Eschweger Innenstadt (Stad) mit der zuvor gestohlenen Bankkarte ein Bargeldbetrag von 1000 EUR abgehoben und somit betrügerisch erlangt. Diesbezüglich wurde ein weiteres Verfahren wegen "Computerbetrug mittels rechtswidrig erlangtem unbaren Zahlungsmittel" eingeleitet.

Hinweise: 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

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