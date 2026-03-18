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Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

13-Jähriger auf Fahrrad angefahren

Um 16:20 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 51-Jährige aus Sontra mit ihrem Pkw die Landstraße in Reichensachsen. Vor ihr fuhr zu dieser Zeit ein 13-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal auf einem Fahrrad. Der 13-Jährige beabsichtige dann nach links abzubiegen, ohne zuvor ein entsprechendes Handzeichen zu geben. Die 51-Jährige bremste ihr Auto noch ab, konnte aber den Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Pkw nicht mehr verhindern. Der 13-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Am Pkw wurde die Motorhaube leicht beschädigt. Sachschaden: ca. 600 EUR.

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 09:50 Uhr befuhr gestern Morgen eine 76-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die Straße "Vor dem Berge" in Eschwege. Beim Einparken auf dem Parkplatz vor der dortigen Volkshochschule streifte sie einen geparkten Pkw BMW, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 2000 EUR entstand.

Ebenfalls beim Einparken beschädigte gestern Mittag, um 12:15 Uhr, ein 66-Jähriger aus Griesheim mit der Anhängerkupplung seines Pkws einen dahinter geparkten Pkw Seat, wodurch geringer Sachschaden von ca. 100 EUR entstand. Der Unfall ereignete sich in der Bahnhofstraße in Eschwege.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

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