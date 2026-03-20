Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 20.03.26 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Tankbetrug

Um 10:19 Uhr befuhr heute Vormittag ein silberner Opel Astra (älteres Modell) auf das Tankstellengelände "An der Schindersgasse" in Grebendorf. Der Fahrer betankte das Auto mit 56 Liter Diesel im Wert von 129 EUR und fuhr anschließend davon, ohne zu bezahlen. An dem Fahrzeug waren die Kennzeichen "WIZ-AK 40" angebracht, die am 17.02.26 in Fürstenhagen in der Straße "Siedlung" gestohlen wurden. Der Fahrer war mit dunkler Jacke mit Kapuze und dunkler Hose bekleidet. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl eines Quad

Zwischen dem 19.03.26, 18:00 Uhr und dem 20.03.26, 07:55 Uhr wurde in Bad Sooden-Allendorf ein Quad (Farbe: schwarz/ waldgrün) mit dem amtlichen Kennzeichen "WIZ-G 498" entwendet. Das Quad war auf einem öffentlichen Parkplatz in der Weberstraße/ Ecke "Neuer Markt" geparkt. Der Schaden wird mit ca. 6500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Unfall beim Abbiegen

Um 10:28 Uhr befuhr heute Vormittag ein 49-Jähriger aus Gerstungen mit einem Lkw die Frauenbörner Straße in Herleshausen. Im Einmündungsbereich zur Straße "Hainertor" beabsichtigte er in Richtung Wommen abzubiegen. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw, der im Einmündungsbereich stand und von einem 70-Jährigen aus Herleshausen gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 6000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Fahren unter dem Einfluss von Alkohol oder berauschenden Mitteln

Um 10:48 Uhr wurde heute Vormittag in der Straße "Am Johannisberg" in Witzenhausen ein 41-Jähriger auf einem Fahrrad fahrend angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 41-Jährige unter dem Einfluss von Amphetaminen und THC am Straßenverkehr teilnahm, worauf die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

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