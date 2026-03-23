Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 23.03.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Seitlicher Zusammenstoß

Um 16:10 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 19-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die Niederhoner Straße in Eschwege stadtauswärts auf dem linken Fahrstreifen. Beim Wechsel auf den rechten Fahrstreifen übersah sie den dort fahrenden Pkw, der von einem 19-jährigen Eschweger gefahren wurde. Durch den seitlichen Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 600 EUR.

Unfallfluchten

Zwischen dem 21.03.26, 21:00 Uhr und dem 22.03.26, 10:00 Uhr ereignete sich in der Ladestraße in Grebendorf eine Unfallflucht. In diesem Zeitraum wurde ein am Fahrbahnrand geparkter Skoda Fabia beim Vorbeifahren auf der linken Fahrzeugseite angefahren. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 5000 EUR.

Auf dem Parkplatz des Hotels "Ahrenberg" in Bad Sooden-Allendorf wurde ein Skoda Octavia im linken hinteren Bereich angefahren und beschädigt. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen dem 20.03.26, 13:30 Uhr und dem 21.03.26, 10:00 Uhr. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise auf den/ die flüchtigen Verursacher: 05651/9250.

Einbruch in Gartenhütte

Zwischen dem 08.03.26 und dem 22.03.26, 13:00 Uhr drangen unbekannte Täter auf ein Gartengrundstück "Am Zelchersbach" in Eschwege ein. Dort wurde die Scheibe der Gartenhütte beschädigt, so dass man durch das Fenster in die Hütte einsteigen konnte, die dann durchsucht wurde. Entwendet wurde ein Dieselgenerator im Wert von 250 EUR. Der Sachschaden wird ebenfalls mit ca. 250 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 21.03.26, 19:00 Uhr und dem 22.03.26, 13:40 Uhr wurde im Lehmweg in Grebendorf ein Pkw Renault durch Unbekannte beschädigt. Diese zerkratzten das Auto im Bereich der rechten Hintertür, wodurch ein Sachschaden von ca. 800 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250.

Verdacht der Volksverhetzung

Um 19:12 Uhr wurde am gestrigen Sonntagabend der Polizei gemeldet, dass sich im Bereich des Skaterplatzes an der "Riethmühle" in Reichensachsen eine größere Gruppe Jugendlicher aufhält, die dort zur Musik von DJ D`Agostino ausländerfeindliche Parolen sangen. Als die Gruppe registrierte, dass sie von Passanten bemerkt wurde, beendeten sie die Musik und entfernten sich. Aufgrund des Sachverhalts wurde durch die Polizei ein Verfahren wegen Volksverhetzung eingeleitet. Hinweise: 05651/9250.

Fahren unter dem Einfluss von Alkohol oder berauschenden Mitteln

Um 02:13 Uhr wurde am 22.03.26 ein 43-Jähriger aus Hannover in der Ortslage von Grebendorf mit einem Pkw angehalten und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs war. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 1,3 Promille, so dass eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt wurde.

Polizei Sontra

Außenspiegel beschädigt

Um 15:34 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 28-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard mit seinem Pkw die B 400. In der Gemarkung von Breitau kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einem 61-Jährigen aus Wegberg gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß wurden die Außenspiegel sowie der Kotflügel am Pkw des 61-Jährigen beschädigt. Schaden: ca. 1200 EUR.

Brand eines Anbaus

Am 21.03.26 wurde um 16:36 Uhr ein Brand in der Straße "Osterlochweg" in Herleshausen-Markershausen gemeldet. Auf dem Anwesen befindet sich ein Haus mit einem Anbau aus Holz, der bei Eintreffen der örtlichen Feuerwehren aus Herleshausen und Ortsteilen brannte. Ein vor dem Anbau stehender Pkw hatte im Frontbereich ebenfalls Feuer gefangen. Weiterhin waren drei dort abgestellte Mülltonnen in Brand geraten. Der Sachschaden wird mit ca. 25.000 EUR angegeben. Hinsichtlich der Brandursache haben die Brandermittler der Kripo die Ermittlungen aufgenommen.

Pkw-Diebstahl

Zwischen dem 20.03.26, 22:20 Uhr und dem 21.03.26, 09:50 Uhr wurde in der Weserstraße in Sontra ein silberfarbener 3er BMW mit den amtlichen Kennzeichen "ESW-RV 90" entwendet. Das Auto stand im Tatzeitraum abgeschlossen in einer Hofeinfahrt. An dem Fahrzeug sind zudem schwarze Felgen angebracht. Der Schaden wird mit ca. 15.000 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.

Sachbeschädigung an mehreren Autos

Zwischen dem 20.03.26, 18:00 Uhr und dem 22.03.26, 11:00 Uhr kam es in der Barbarastraße in Sontra zu mehreren Sachbeschädigungen. Bislang wurden sieben Beschädigungen an dort abgestellten Fahrzeugen angezeigt, die überwiegend entlang der Fahrzeugseite zerkratzt wurden. Der Sachschaden dürfte bei mehreren tausend Euro liegen. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Fahren unter dem Einfluss von Alkohol oder berauschenden Mitteln

Um 00:45 Uhr wurde vergangene Nacht ein 53-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit seinem Kraftrad im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Berliner Straße in Hessisch Lichtenau durch die Polizei angehalten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Die Überprüfung ergab einen Wert von ca. 1,6 Promille, worauf eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Des Weiteren wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Fahrzeugschlüssel wurden daher sicherstellt.

Einbruch in Wohnhaus

Am 21.03.26 ereignet sich in den Morgenstunden ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Lindenstraße in Fürstenhagen. Zwischen 09:00 Uhr und 09:45 Uhr wurde Nebentür zum Haus durch den oder die Täter aufgehebelt. Im Haus wurde ein Tresor aus der Wand gestemmt und komplett entwendet. In diesem befanden sich Bargeld und ein Fahrzeugbrief. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Kripo unter 05651/9250 entgegen.

Diebstahl von Kennzeichen

Zwischen dem 04.03.26 und dem 22.03.26 wurde in Großalmerode-Laudenbach in der Straße "Oberer Meißnerblick" das amtliche Kennzeichen "WIZ-T 159" entwendet. Das Kennzeichen war an einem Anhänger angebracht. Der Schaden wird mit 20 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Unfall innerhalb einer Motorradkolonne

Um 13:25 Uhr befuhr eine Kolonne bestehend aus sechs Motorradfahrern die B 27 aus Richtung Neu-Eichenberg kommend. Die Gruppe beabsichtigte dann auf die B 80 in Richtung Witzenhausen abzubiegen. Während des Abbiegens fuhr ein 57-Jähriger aus Clausthal-Zellerfeld auf das vorausfahrende Motorrad, das von einer 50-Jährigen aus Bad Grund gefahren wurde, auf. Beide kamen dadurch zu Fall. Die 50-Jährige wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

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