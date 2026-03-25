Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 25.03.26

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Diebstahl von Diesel

Aus dem Baustellenbereich in der Kupferstraße in Sontra wurden in der Nacht vom 24./25.03.26 insgesamt ca. 500 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Unbekannte zapften den Kraftstoff aus einem Bagger und einem Kipper ab. Schaden: ca. 1100 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Fußgängerin angefahren

Um 09:35 Uhr befuhr heute Morgen eine 71-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw die Walburger Straße in Witzenhausen in Richtung des Kreisverkehrs. Eine 26-Jährige aus Hessisch Lichtenau beabsichtigte die Straße auf dem dortigen Fußgängerüberweg zu überqueren. Dabei wurde sie von dem Auto der 71-Jährigen angefahren und leicht verletzt. Sie wurde zur weiteren Behandlung/ Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Fahren unter dem Einfluss von Alkohol oder berauschenden Mitteln

Am gestrigen Dienstag wurden im Rahmen von polizeilichen Kontrollen eine 43-Jährige auf einem E-Scooter fahrend und ein 32-Jähriger Pkw-Fahrer im Stadtgebiet von Witzenhausen angehalten und kontrolliert. Beide nahmen unter dem Einfluss von THC am Straßenverkehr teil, worauf jeweils die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

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