Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 26.03.26

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

Tötungsdelikt in Hessisch Lichtenau - Haftbefehl erlassen

Im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt in der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtige in Hessisch Lichtenau erfolgte am gestrigen Nachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel die Vorführung des 24-jährigen Tatverdächtigen beim zuständigen Amtsgericht in Kassel. Der Haftrichter erließ aus Gründen der Fluchtgefahr und der Schwere der Tat Haftbefehl gegen den 24-Jährigen, der daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt überführt wurde.

Polizei Eschwege

Von Fahrbahn abgekommen

Um 13:20 Uhr befuhr gestern Mittag ein 20-Jähriger aus Waldkappel mit einem Schlepper mit Anhänger die L 3226 zwischen Waldkappel und Friemen. Auf der Fahrt wurde das landwirtschaftliche Gespann von einem Lkw überholt, was der 20-Jährige im linken Außenspiegel verfolgte. Dabei bemerkte er zu spät, dass er mit dem Schlepper leicht nach rechts von der Straße abkam, wodurch zwei Leitpfosten touchiert und beschädigt wurden. Es entstand geringer Sachschaden.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

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