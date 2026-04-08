Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfall im Kreuzungsbereich Stuttgart Straße und Gröninger Weg - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Dienstag (06.04.2026) gegen 16.20 Uhr im Kreuzungsbereich der Stuttgarter Straße und des Gröninger Wegs in Bietigheim-Bissingen ereignete. Eine 58 Jahre alte Mercedes-Fahrerin, die aus Richtung Ludwigsburg kam, wollte der Stuttgarter Straße geradeaus weiter folgen und somit den Kreuzungsbereich überqueren. Nahezu gleichzeitig befuhr ein 43 Jahre alter VW-Lenker in einer Kolonne den Gröninger Weg in Richtung Stuttgarter Straße. Obwohl die Kreuzung ampelgeregelt ist, stießen der Mercedes-Fahrerin und der VW-Lenker letztlich auf der Kreuzung zusammen. Vermutlich beging entweder die 58- oder der 43-Jährige eine Rotlichtfahrt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von rund 13.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr vor Ort durch die Polizei geregelt werden.

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