Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld-Gronau: Porsche überholt und gefährdet Motorradfahrende

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (06.04.2026) soll es gegen 16.10 Uhr auf der Landesstraße 1117 kurz vor Gronau aus Richtung Spiegelberg-Kurzach (Rems-Murr-Kreis) kommend zu einer gefährlichen Situation zwischen einer noch unbekannten Person in einem PKW und mehreren ebenfalls bislang unbekannten Motorradfahrenden gekommen sein. Die unbekannte Person, die vermutlich mit einem Porsche mit Backnanger Kennzeichen (BK-) unterwegs war, überholte etwa 200 Meter vor dem Gronauer Ortseingang einen 54 Jahre alten Audi-Fahrer. Aus Richtung Gronau kommend befuhren in diesem Moment jedoch wohl mehrere Motorradfahrende die L 1117. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, habe die Person mit dem Porsche wieder nach rechts, jetzt vor dem Audi, einscheren müssen und anschließend stark abgebremst. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, bittet nun insbesondere die Motorradfahrenden sich zu melden.

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