Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Unfallflucht in der Siemensstraße

Ludwigsburg (ots)

Rund 5.000 Euro Sachschaden hinterließ eine noch unbekannte Person am Dienstag (07.04.2026) an einem VW Golf, der ordnungsgemäß in der Siemensstraße in Asperg geparkt war. Die unbekannte Person streifte zwischen 07:00 Uhr und 16:00 Uhr vermutlich beim Vorbeifahren mit einem Lkw den VW Golf und beschädigte diesen an C-Säule, Kofferraum und Heckscheibe. Anschließend fuhr die unbekannte Person weg, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Vorfall nimmt das Polizeirevier Kornwestheim entgegen (Tel. 07154 1313-0, kornwestheim.prev@polizei.bwl.de).

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