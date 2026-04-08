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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81
Herrenberg: Zeugen wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg ermittelt derzeit wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, das sich am Dienstag (07.04.2026) gegen 21:55 Uhr auf der Bundesautobahn 81 (BAB 81) bei Herrenberg zugetragen haben soll. Einer Verkehrsteilnehmerin fiel die verdächtige Fahrweise eines schwarzen VW und eines grauen Audi zwischen der Tank- und Rastanlage Schönbuch-West und der Autobahnanschlussstelle Herrenberg in Fahrtrichtung Singen auf und sie verständigte die Polizei. Die beiden Fahrzeuge sollen wiederholt den Verkehr auf der BAB 81 auf eine Geschwindigkeit von etwa 70 km/h ausgebremst haben, um anschließend gemeinsam zu beschleunigen. Hierbei soll der VW auch verbotswidrige Überholvorgänge über den Standstreifen getätigt haben. Die Ermittlungen der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg dauern an, insbesondere ob es durch die Fahrmanöver der beiden PKW-Lenker zur Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmenden kam. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de, bittet Zeugen und insbesondere auch mögliche gefährdete Verkehrsteilnehmende sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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