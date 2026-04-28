Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Schwerpunktkontrollen Kradfahrer, Auf der Holperdorper Straße

Lienen (ots)

Am vergangenen Sonntag (26.04.) hat die Kreispolizei Steinfurt eine Schwerpunktkontrolle auf der Holperdorper Straße durchgeführt.

Austausch zwischen Kradfahrer und Polizisten Bei der Schwerpunktkontrolle waren Beamte vom Verkehrsdienst, aus dem Streifendienst, vom Verkehrsunfallteam und aus dem Bereich der Verkehrssicherheitsberatung der Kreispolizei Steinfurt eingesetzt. Dadurch konnten die 150 kontrollierten Kradfahrenden mit den Kollegen zu verschiedenen Themen, zum Beispiel Schutzausrüstung und verbesserte Sichtbarkeit, in den Austausch kommen.

Schwerpunkt Technische Veränderungen

Bei der Kontrolle am Sonntag lagen die Schwerpunkte auf der Feststellung und Ahndung technischer Veränderungen oder Mängeln an Motorrädern. Dabei sind insgesamt 29 Verstöße festgestellt und geahndet worden. Es sind Verwarngelder unter anderem wegen nicht vorschriftsmäßiger Spiegel, fehlenden Reflektoren, Mängel an der Beleuchtung und falsch angebrachter Kennzeichen erhoben worden. Des Weiteren sind unter anderem wegen mangelhafter Bereifung oder technischer Mängel insgesamt neun Motorradfahrern die Weiterfahrt untersagt worden.

Kontrollkarten

Zehn Kradfahrer haben von den eingesetzten Kollegen sogenannte Kontroll- und Mängelkarten ausgehändigt bekommen. Auf diesen Karten sind zum Beispiel die technischen Mängel an den Fahrzeugen niedergelegt. Den Betroffenen wird damit eine Frist gewährt, die Mängel zu beseitigen und das Fahrzeug erneut vorzustellen. Am Sonntag fehlten beispielsweise die Nachweise über Umbauten von Fußrastenanlagen an den Motorrädern.

Wichtiger Appell an alle Motorradfahrende

Bei den Kontrollen werden immer wieder Verstöße gegen die technischen Vorschriften festgellt. Insbesondere wenn Bauteile eines Kraftrades gegen ungeprüfte Teile aus dem Zubehörhandel getauscht werden, kann dies zu schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Verkehrssicherheit führen. Unzulässige Umbauten an der Abgasanlage führen unter anderem zur Verschlechterung des Geräuschpegels der Motorräder, dies stellt nicht nur eine Ordnungswidrigkeit dar, sondern stört auch Unbeteiligte.

Daher der Appell an alle Motorradfahrende: Fahren Sie immer nur mit einem technisch einwandfreien und verkehrssicheren Motorrad und halten Sie sich an Tempolimits. Passen Sie ihr Tempo den örtlichen Gegebenheiten an - zu Ihrer eigenen und der Sicherheit aller anderen Verkehrsteilnehmer.

Die Polizei im Kreis Steinfurt wird weiterhin auf beliebten Motorradstrecken im Kreisgebiet präsent sein und Kontrollen durchführen. Verstöße werden konsequent geahndet.

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