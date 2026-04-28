Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt

Landkreis Emsland - PoliTour 2026 - Polizei lädt am 21. Juni 2026 zur geführten Motorradtour ein

Steinfurt (ots)

Die Kreispolizeibehörde Steinfurt veranstaltet gemeinsam mit der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim und der Verkehrswacht Lingen zum zweiten Mal eine PoliTour. Ziel der geführten Motorradtour ist es, Fahrerinnen und Fahrer für mehr Verkehrssicherheit zu sensibilisieren und gleichzeitig die eigene Fahrtechnik zu verbessern.

Die Tour startet am 21. Juni 2026, 9 Uhr, an sechs verschiedenen Orten:

- Recke: LWL-Museum, Bergstraße 1 - Saerbeck: Bürgerscheune, Ferrieres-Str. 12 - Wettringen: Heimathaus, Werninghoker Str. 5 - Lingen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, Brockhauser Weg 21 - Freren: Haus Kulüke, Bahnhofstraße 39 (Startergruppe mit Fahranfängern) - Schüttorf: Boulehalle, Salzberger Str. 80

Die Motorradgruppen werden während der gesamten Tour von einem Polizeimotorrad angeführt und von einem Schlussfahrzeug der Johanniter-Unfall-Hilfe begleitet, wodurch eine sichere Tour gewährleistet werden kann. Insgesamt können 120 Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer teilnehmen, die in sechs Gruppen aufgeteilt eine rund 200 Kilometer lange Strecke zurücklegen. Entlang der Route sind mehrere Zwischenstopps vorgesehen, an denen jeweils kurzweilige Vorträge sowie Demonstrationen zu Verkehrssicherheit und Motorradtechnik stattfinden werden. Gegen 16:30 Uhr treffen sich alle Teilnehmenden zur Abschlussveranstaltung in Salzbergen. Die Teilnahme an der PoliTour 2026 ist kostenfrei und für jeden der Startorte stehen jeweils 20 Plätze zur Verfügung, sodass eine frühzeitige Anmeldung empfehlenswert ist. Diese beginnt am 11. Mai 2026 um 08:00 Uhr und erfolgt über folgendem Link: https://www.pd-os.polizei-nds.de/poLiToUr oder über den QR-Code. Nach erfolgreicher Anmeldung werden weitere Informationen per E-Mail versendet. Eine frühere Anmeldung ist nicht möglich! Neben der Verbesserung des eigenen Fahrkönnens bietet die PoliTour 2026 auch Gelegenheit zum Austausch mit anderen Motorradfahrenden sowie mit der Polizei zu sicherheitsrelevanten Themen. Die Veranstalter freuen sich auf eine rege Teilnahme und wünschen allen Beteiligten eine sichere und erlebnisreiche Tour.

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