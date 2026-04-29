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POL-ST: Ibbenbüren, Rheine, Koffer mit goldenem Besteck sichergestellt, Polizei sucht rechtmäßigen Eigentümer

POL-ST: Ibbenbüren, Rheine, Koffer mit goldenem Besteck sichergestellt, Polizei sucht rechtmäßigen Eigentümer
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Ibbenbüren, Rheine (ots)

Im Rahmen von Ermittlungen zu verschiedenen Einbruchsdelikten im Bereich der Kreise Osnabrück, Emsland und Steinfurt haben Mitte März, am Mittwoch (11.03.), mehrere Durchsuchungen bei Tatverdächtigen stattgefunden.

Bei einer Durchsuchung in Ibbenbüren wurde ein Besteckkoffer mit einem fast vollständigen Satz goldenen Bestecks sichergestellt. Die Ermittler konnten den Koffer bislang keinem Geschädigten zuordnen.

Daher sucht die Polizei nun den rechtmäßigen Eigentümer. Zeugen, die Hinweise geben können, oder der Eigentümer selbst melden sich bitte bei der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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