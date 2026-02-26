PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 17-Jähriger nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Crivitz (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B392 bei Crivitz ist gestern Mittag ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades (Supermoto 125) schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Jugendliche gegen 13:30 Uhr mit seinem Leichtkraftrad die B392 aus Richtung Crivitz kommend in Richtung Wessin. An der späteren Unfallstelle soll er auf den vorausfahrenden BMW aufgefahren sein, welcher beabsichtigte, nach rechts abzubiegen.

Durch den Aufprall erlitt der 17-Jährige schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Schwerin gebracht. Die 66-jährige Fahrerin des BMW blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die B392 für rund eine Stunde voll gesperrt werden.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

