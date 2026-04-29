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Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Kreispolizei bei bundesweiter Verkehrsaktion "sicher.mobil.leben" dabei, mehr als 300 Fahrzeuge kontrolliert

Kreis Steinfurt (ots)

Mit 43 Kontrollstellen hat sich die Kreispolizeibehörde Steinfurt an der bundesweiten Verkehrsaktion "sicher.mobil.leben - Zweiräder im Blick" beteiligt.

Am Dienstag (28.04.) waren in der Zeit von 07.00 bis 15.00 Uhr Polizistinnen und Polizisten der Wachen, des Verkehrsdienstes und der Verkehrssicherheitsberatung im Kreisgebiet im Einsatz. Der Fokus lag in diesem Jahr auf Zweirädern sowie den Hauptunfallursachen Ablenkung, Fehler beim Abbiegen, Alkoholkonsum, unangepasste Geschwindigkeit sowie fehlende Sichtbarkeit und Sicherheit.

Die Beamten kontrollierten 148 Fahrräder und Pedelecs, 80 E-Scooter, 26 Kräder sowie 55 weitere Fahrzeuge - etwa Pkw und Lkw. Bei den insgesamt 309 kontrollierten Fahrzeugen stellte die Polizei 123 Verstöße fest.

Bei den Verstößen im Bereich der Rad- und Pedelec-Fahrer handelte es sich bei mehr als einem Drittel der Kontrollierten um das unerlaubte Fahren auf Gehwegen, in der Fußgängerzone oder auf der falschen Straßenseite. Zu weiteren Verstößen zählten beispielsweise Ablenkung durch ein Handy am Lenker oder Steuer, eine zu hohe Geschwindigkeit sowie Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Die Kreispolizei Steinfurt wird auch außerhalb dieser bundesweiten Aktion regelmäßig Kontrollen im Straßenverkehr durchführen - auch mit Blick auf Radfahrende. Ziel ist, dass sich die Verkehrsteilnehmer an die Regeln im Straßenverkehr halten. Dies führt zu mehr Sicherheit für alle.

Kommen Sie stets gut und sicher an!

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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