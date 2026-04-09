POL-OE: Beifahrertür trifft Rollstuhlfahrerin
Olpe (ots)
Am Mittwoch, 8. April, gegen 17 Uhr stieß eine Rollstuhlfahrerin mit einer Autotür im Löherweg zusammen. Die 62-Jährige war mit ihrem elektrischen Rollstuhl auf dem Gehweg unterwegs, als sich die Beifahrertür eines am Fahrbahnrand abgestellten Autos öffnete. Die Frau konnte ihr Gefährt nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit der Beifahrertür. Durch den Zusammenstoß verletzte sie sich leicht, lehnte eine ärztliche Behandlung allerdings ab. Weitere Folge der Kollision war ein Sachschaden, den die Polizei aktuell im mittleren dreistelligen Eurobereich einschätzt.
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