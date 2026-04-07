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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zusammenstoß zweier Radfahrer

Wenden (ots)

Einen Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern gab es am Montag, 6. April, gegen 15 Uhr. Im Bereich Wendener Hütte kamen sich ein 65-Jähriger sowie eine 23-Jährige mit ihren Rädern auf dem Radweg an der L512 entgegen. Aus bislang ungeklärter Ursache stießen beide Fahrzeuge zusammen. Dabei verletzten sich beide. Während die Frau durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde, begab sich der Mann eigenständig in ärztliche Behandlung.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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