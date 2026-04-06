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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugin nach Verkehrsdelikt(en)in Husten gesucht

Drolshagen (ots)

Am Ostermontag, 06.04.2026, kam es gegen 15:45 Uhr zu mehreren Fahrmanövern zwischen einem grauen Van der Marke Seat und einer Gruppe von Kradfahrern auf der Kreisstr 37 zwischen den Ortslagen Husten und Gelslingen. Sämtliche Beteiligte waren in Rtg. Gelslingen unterwegs.

Im Zuge dieser Fahrmanöver wurde ein Motorrad der Marke BMW beschädigt und ein Sozius touchiert. Dieser blieb dabei unverletzt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einer Fußgängerin, die möglicherweise (Teil-)Zeugin dieser Ereignisse war und zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen könnte. Zur Beschreibung der Dame ist lediglich bekannt, dass sie eine rote Jacke trug. Die Dame sowie evtl. weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 02761 - 9269-0 bei der Polizei in Olpe zu melden.

Der entstandene Sachschaden in dieser Angelegenheit liegt im unteren, vierstelligen Bereich. Die Ermittlungen dauern derzeit weiter an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
FFLD/Leitstelle
Telefon: 02761 9269-2550
E-Mail: Leitstelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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