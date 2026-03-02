PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchter Raub in der Altstadt - Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem ein bislang unbekannter Mann am Freitag, 27. Februar 2026, versuchte, die Bauchtasche eines 19-jährigen Gelsenkircheners zu rauben, sucht die Polizei Gelsenkirchen nach Zeugen. Der 19-Jährige hielt sich gegen 9.50 Uhr auf der Bahnhofstraße in der Altstadt auf, als ein dunkel gekleideter, 25 bis 30 Jahre alter Mann auf ihn zukam und versuchte, ihm die Bauchtasche vom Körper zu reißen. Als der Gelsenkirchener laut schrie, schlug ihn der Angreifer. Dem Tatverdächtigen gelang es jedoch nicht, die Bauchtasche an sich zu nehmen und flüchtete daraufhin in Richtung des Gelsenkirchener Hauptbahnhofes.

Wer hat das Tatgeschehen beobachtet und kann Angaben zum flüchtigen Tatverdächtigen machen?

Hinweise bitte telefonisch an das zuständige Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

  • 01.03.2026 – 06:08

    POL-GE: Verkehrsunfall mit verbotenem Kraftfahrzeugrennen in Erle

    Gelsenkirchen (ots) - Am Samstag, den 28.02.2026, gegen 20.49 Uhr, kam es auf der Kurt-Schumacher-Straße in Höhe der Nahverkehrsanlage (Fahrtrichtung Süden) zu einem Verkehrsunfall durch Auffahren. Nach mehreren übereinstimmenden Zeugenaussagen hatten sich zuvor zwei Pkw auf der Kurt-Schumacher-Straße ein Fahrzeugrennen geliefert, wobei beide Fahrzeugführer stark ...

    mehr
  • 28.02.2026 – 07:52

    POL-GE: Raubdelikt in der Gelsenkirchener Altstadt

    Gelsenkirchen (ots) - Am Samstagmorgen, den 28.02.2026, gegen 03.40 Uhr, wurde ein Gelsenkirchener Opfer eines Raubes. Der Geschädigte wurde auf der Bahnhofstraße, durch zwei ihm unbekannte Personen in ein Gespräch verwickelt. In diesem Gespräch bot man ihm an Drogen zu kaufen. Als er dies ablehnte, begab er sich weiter in Richtung Musiktheater. Im weiteren Verlauf bemerkte er, dass die beiden Personen ihm folgten. ...

    mehr
  • 28.02.2026 – 07:04

    POL-GE: Verkehrsunfall mit verbotenem Kraftfahrzeugrennen in Beckhausen

    Gelsenkirchen (ots) - Am Freitag, den 27.02.2026, gegen 22.17 Uhr, kam es auf der Kurt-Schumacher-Straße in Höhe der Theodor-Otte-Straße zu einem Verkehrsunfall durch Auffahren auf ein vorausfahrendes Fahrzeug. Nach mehreren übereinstimmenden Zeugenaussagen hatten sich zuvor zwei Pkw auf der Kurt-Schumacher-Straße (Fahrtrichtung Süden) mit stark überhöhter ...

    mehr
