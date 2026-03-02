Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchter Raub in der Altstadt - Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem ein bislang unbekannter Mann am Freitag, 27. Februar 2026, versuchte, die Bauchtasche eines 19-jährigen Gelsenkircheners zu rauben, sucht die Polizei Gelsenkirchen nach Zeugen. Der 19-Jährige hielt sich gegen 9.50 Uhr auf der Bahnhofstraße in der Altstadt auf, als ein dunkel gekleideter, 25 bis 30 Jahre alter Mann auf ihn zukam und versuchte, ihm die Bauchtasche vom Körper zu reißen. Als der Gelsenkirchener laut schrie, schlug ihn der Angreifer. Dem Tatverdächtigen gelang es jedoch nicht, die Bauchtasche an sich zu nehmen und flüchtete daraufhin in Richtung des Gelsenkirchener Hauptbahnhofes.

Wer hat das Tatgeschehen beobachtet und kann Angaben zum flüchtigen Tatverdächtigen machen?

Hinweise bitte telefonisch an das zuständige Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

