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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auto stößt mit Laterne zusammen

Olpe (ots)

Auf der L512 zog sich eine 60-Jährige am 01. April bei einem Alleinunfall Verletzungen zu. Gegen 08:50 Uhr fuhr die Frau mit ihrem Auto auf der Straße "In der Wüste" in Richtung Attendorn. Auf Höhe des Kreisverkehrs "Seeweg"/"Stellwerkstraße" verlor sie, aus bislang unbekannter Ursache, die Kontrolle über ihr Auto, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Laternenmast zusammen. Die Autofahrerin verletzte sich durch die Kollision leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf einen mittleren vierstelligen Geldbetrag.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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