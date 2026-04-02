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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer leicht verletzt

Attendorn (ots)

Ein 25-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Alleinunfall auf der L697 bei Attendorn am Mittwochabend (01. April) schwer verletzt. Der Mann hatte außerorts gegen 19:55 Uhr in einer Kurve mit seinem Motorrad die Kontrolle verloren und war gestürzt. Der Rettungsdienst brachte den 25-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An seinem Motorrad entstand ein geschätzter Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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