POL-OE: Motorradfahrer leicht verletzt

Olpe (ots) - Auf der L512 zog sich eine 60-Jährige am 01. April bei einem Alleinunfall Verletzungen zu. Gegen 08:50 Uhr fuhr die Frau mit ihrem Auto auf der Straße "In der Wüste" in Richtung Attendorn. Auf Höhe des Kreisverkehrs "Seeweg"/"Stellwerkstraße" verlor sie, aus bislang unbekannter Ursache, die Kontrolle über ihr Auto, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Laternenmast zusammen. Die ...

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