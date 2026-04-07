Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Toyota Landcruiser gestohlen

Olpe (ots)

An der Winterbergstraße entwendeten Unbekannte zwischen kurz nach Mitternacht und dem Vormittag des Gründonnerstags, 2. April, einen schwarzen Toyota Landcruiser. Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum auf dem Stellplatz eines Wohnhauses abgestellt. Der Wert des Fahrzeugs liegt insgesamt im oberen fünfstelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

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