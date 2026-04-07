PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Gegenstände aus Auto gestohlen

Olpe (ots)

In der Nacht von Karsamstag bis zum frühen Nachmittag des Ostersonntages (4. bis 5. April) kam es zu einem Diebstahl aus einem Auto in Stachelau. Am Kruberger Weg schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines Autos ein und stahlen nach ersten Erkenntnissen eine Armbanduhr, eine Sonnenbrille und Schuhe. Der Sach- und Beuteschaden liegt nach aktuellen Schätzungen im vierstelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 07.04.2026 – 13:28

    POL-OE: Toyota Landcruiser gestohlen

    Olpe (ots) - An der Winterbergstraße entwendeten Unbekannte zwischen kurz nach Mitternacht und dem Vormittag des Gründonnerstags, 2. April, einen schwarzen Toyota Landcruiser. Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum auf dem Stellplatz eines Wohnhauses abgestellt. Der Wert des Fahrzeugs liegt insgesamt im oberen fünfstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen. ...

    mehr
  • 06.04.2026 – 18:47

    POL-OE: Zeugin nach Verkehrsdelikt(en)in Husten gesucht

    Drolshagen (ots) - Am Ostermontag, 06.04.2026, kam es gegen 15:45 Uhr zu mehreren Fahrmanövern zwischen einem grauen Van der Marke Seat und einer Gruppe von Kradfahrern auf der Kreisstr 37 zwischen den Ortslagen Husten und Gelslingen. Sämtliche Beteiligte waren in Rtg. Gelslingen unterwegs. Im Zuge dieser Fahrmanöver wurde ein Motorrad der Marke BMW beschädigt und ...

    mehr
  • 02.04.2026 – 10:57

    POL-OE: Motorradfahrer leicht verletzt

    Attendorn (ots) - Ein 25-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Alleinunfall auf der L697 bei Attendorn am Mittwochabend (01. April) schwer verletzt. Der Mann hatte außerorts gegen 19:55 Uhr in einer Kurve mit seinem Motorrad die Kontrolle verloren und war gestürzt. Der Rettungsdienst brachte den 25-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An seinem Motorrad entstand ein geschätzter Sachschaden im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren