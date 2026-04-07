Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Gegenstände aus Auto gestohlen

Olpe (ots)

In der Nacht von Karsamstag bis zum frühen Nachmittag des Ostersonntages (4. bis 5. April) kam es zu einem Diebstahl aus einem Auto in Stachelau. Am Kruberger Weg schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines Autos ein und stahlen nach ersten Erkenntnissen eine Armbanduhr, eine Sonnenbrille und Schuhe. Der Sach- und Beuteschaden liegt nach aktuellen Schätzungen im vierstelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

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