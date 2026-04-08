POL-OE: Trunkenheitsfahrt in Hützemert
Drolshagen (ots)
Am Dienstag, 7. April, beobachteten Polizeibeamte gegen 23.20 Uhr ein Auto auf der Hauptstraße in Hützemert, welches mehrfach die Mittellinie der Fahrbahn überfuhr. Aus diesem Grund entschieden sich die Ordnungshüter für eine Verkehrskontrolle des Fahrzeugs. Der Fahrer des Wagens zeigte währenddessen Anzeichen Alkohol konsumiert zu haben. Deshalb gab es einen Atemalkoholtest, der positiv ausfiel. Anschließend brachten die Polizisten den 30-jährigen Mann zur Polizeiwache, veranlassten eine Blutprobe und fertigten eine entsprechende Strafanzeige.
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