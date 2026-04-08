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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Trunkenheitsfahrt in Hützemert

Drolshagen (ots)

Am Dienstag, 7. April, beobachteten Polizeibeamte gegen 23.20 Uhr ein Auto auf der Hauptstraße in Hützemert, welches mehrfach die Mittellinie der Fahrbahn überfuhr. Aus diesem Grund entschieden sich die Ordnungshüter für eine Verkehrskontrolle des Fahrzeugs. Der Fahrer des Wagens zeigte währenddessen Anzeichen Alkohol konsumiert zu haben. Deshalb gab es einen Atemalkoholtest, der positiv ausfiel. Anschließend brachten die Polizisten den 30-jährigen Mann zur Polizeiwache, veranlassten eine Blutprobe und fertigten eine entsprechende Strafanzeige.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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