Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsgeschehen am Osterwochenende: Viele Fahrten unter dem Einfluss von Rauschmitteln

Kreis Olpe (ots)

Zwischen Gründonnerstag und Ostermontag fielen im Kreis Olpe viele Fahrerinnen und Fahrer mit Rauschmitteln am Steuer auf. In einem Fall endete eine Radfahrt unter Alkoholeinfluss sogar mit einem Verletzten.

Olpe. Die erste Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss stellten Polizeibeamte am Donnerstag, 2. April, gegen 7.15 Uhr in Friedrichsthal auf der Straße "Im Langen Feld" fest. Ein 49-jähriger Lieferwagenfahrer war dort durch sein Verhalten aufgefallen. Vor Ort bemerkten Polizeibeamte Anzeichen dafür, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren war. Ein Verdacht, der durch einen entsprechenden Drogenvortest gestützte wurde. Deshalb wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe bei dem Lieferwagenfahrer veranlasst.

Drolshagen. Am gleichen Tag gegen 17 Uhr fiel ein 55-Jähriger Zeugen auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Gerberstraße auf. Der Mann soll nach Zeugenaussagen sein Fahrzeug abrupt gebremst und vor dem Aussteigen aus seinem Auto Alkohol konsumiert haben. Weil er auf die Zeugen alkoholisiert wirkte, hinderten sie den 55-Jährigen am Fortsetzen seiner Autofahrt und verständigten die Polizei. Der anfängliche Verdacht der Zeugen erhärtetet sich durch einen Atemalkoholtest der Polizeibeamten. Der Mann musste die Ordnungshüter deshalb auf die Wache begleiten. Dort veranlassten die Polizisten eine Blutprobenentnahme.

Polizeibeamte kontrollierten am Samstag, 4. April, gegen 16.30 Uhr in Brachtpe an der Kreuzung Weststraße / Im Strautsiepen einen 75-jährigen Autofahrer wegen seines auffälligen Fahrverhaltens. Der Mann musste nach einem positiven Atemalkoholtest noch eine durch die Polizeibeamten veranlasste Blutprobe auf der Polizeiwache hinter sich bringen.

Attendorn. Am Samstag, 4. April, gegen 17.30 Uhr kam es zur Kollision zwischen einem Rad und einem PKW. Ein Radfahrer war vom Gehweg unvermittelt auf die Fahrbahn der Repetalstraße im Bereich Röllecken gefahren und war mit der Seite eines auf der Fahrbahn fahrenden Autos zusammengestoßen. Der Radfahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde vor Ort rettungsdienstlich behandelt. Im Rahmen der Unfallaufnahme gab es Anzeichen, dafür dass der 52-jährige Fahrer des Rads unter Alkoholeinfluss unterwegs war. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Deshalb brachten die Beamten den Mann zwecks einer Blutprobenentnahme zur Polizeiwache.

Am Montag, 6. April, gegen 23 Uhr stellten Polizeibeamte im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle Anzeichen von Trunkenheit bei einer 53-jährigen Autofahrerin in der Straße "Am Wassertor" fest. Weil der Atemalkoholtest der Frau positiv verlief, brachten die Beamten sie für die Veranlassung einer Blutprobenentnahme zur Polizeiwache. Damit hatte sich die Angelegenheit allerdings noch nicht erledigt: Nur kurze Zeit später - am 7. April gegen 00.11 Uhr - konnte die 53-Jährige erneut beim Führen ihres Fahrzeuges an der Straße "Am Hellepädchen" angetroffen werden. Aus diesem Grund musste sie die Beamten erneut zur Polizeiwache begleiten. Dort wurde eine weitere Blutprobe veranlasst.

In allen Fällen fertigten die Polizeibeamten entsprechende Strafanzeigen.

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