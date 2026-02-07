PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht in Heimbach-Weis

Neuwied (ots)

In der Nacht von Freitag, 06.02.2026, auf Samstag, 07.02.2026, kam es gegen 01:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Margarethenstraße 1 / Ecke Hauptstraße 39 in Neuwied OT Heimbach-Weis. Ein unbekanntes Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Hoftor sowie einer Hauswand und verließ die Örtlichkeit anschließend unerlaubt. Die Polizei ist auf der Suche nach einem dunkelgrünen PKW des Fabrikats VW Caddy oder Touran älteren Baujahres. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Neuwied unter 02631 8780.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6
56564 Neuwied

Telefon: 02631 8780
E-Mail: pineuwied@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 08:46

    POL-PDNR: Fußstreifen im Innenstadtbereich

    Betzdorf (ots) - Am 05.02.2026 führten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Betzdorf im Rahmen der regelmäßigen Fußstreifen zahlreiche Personenkontrollen durch. Während der weit überwiegende Teil der Kontrollen ohne Beanstandungen verlief, wurden die Beamtinnen und Beamten gegen 20:45 Uhr bei einer Gruppe von drei Personen am Busbahnhof fündig. Eine der drei Personen führte eine unzulässige Menge an ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 07:35

    POL-PDNR: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

    Betzdorf (ots) - Am 05.02.2026 kam es gegen 13:50 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug. Ein laut Zeugenangaben älterer Herr mit Blindenstock und Armbinde riss an einem vor einem Ladenlokal in der Decizer Straße geparkten PKW Seat den Heckscheibenwischer ab, und warf diesen anschließend zu Boden. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise zu dem Tatverdächtigen unter der Rufnummer 02741 926-0 oder ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 10:42

    POL-PDNR: Einbruch in das Schützenhaus in Herdorf

    Betzdorf (ots) - Im Zeitraum von Sonntag, 01.02.2026, 13:00 Uhr, bis Montag, 02.02.2026, 19:00 Uhr, wurde in Herdorf ein Einbruch in das dortige Schützenhaus verübt. Die Täter brachen hierbei mehrere Schließfächer und Wertgelasse auf und entwendeten geringe Mengen Bargeld sowie insgesamt fünf Kurzwaffen. Durch die gewaltsame Überwindung der Sicherungseinrichtungen entstand darüber hinaus ein großer Sachschaden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren