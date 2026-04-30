Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall zwischen Roller und Auto, Eine Person schwer verletzt

Rheine (ots)

Am Mittwochnachmittag (29.04.) erhielt die Polizei gegen 15.30 Uhr Kenntnis von einem Verkehrsunfall auf der Sandkampstraße, Höhe Am Stadtwalde/Haselweg. Ein 49-jähriger Rheinenser ist mit seinem VW Transporter auf der Straße Haselweg in Richtung Sandkampstraße gefahren. Diese wollte er überqueren, um auf der Straße Am Stadtwalde weiterzufahren. Zeitgleich ist ein 49-Jähriger aus Spelle (Landkreis Emsland) die Sandkampstraße mit seinem Roller stadteinwärts gefahren. Ersten Erkenntnissen zufolge ist der Rheinenser auf die Sandkampstraße gefahren und übersah den von rechts kommenden Rollerfahrer. Es kam zur Kollision und der Rollerfahrer wurde schwer verletzt. Er ist von einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht worden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

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