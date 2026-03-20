LPI-G: (LK ABG) Diebstahl aus Gärtnerei (0069187/2026)
Altenburg (ots)
Meuselwitz. Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum vom 18.03.2026, 15:30 Uhr bis 19.03.2026, 05:30 Uhr gewaltsam Zutritt zur städtischen Gärtnerei in der Altenburger Straße, indem sie ein Hintertor aushoben. Von der Freifläche entwendeten sie insgesamt fünf Paletten mit Stiefmütterchen im mittleren zweistelligen Gesamtwert. In die Gebäude drangen die Täter nicht ein. Die Polizei Altenburger Land ermittelt. (DL)
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