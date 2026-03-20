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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Diebstahl aus Gärtnerei (0069187/2026)

Altenburg (ots)

Meuselwitz. Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum vom 18.03.2026, 15:30 Uhr bis 19.03.2026, 05:30 Uhr gewaltsam Zutritt zur städtischen Gärtnerei in der Altenburger Straße, indem sie ein Hintertor aushoben. Von der Freifläche entwendeten sie insgesamt fünf Paletten mit Stiefmütterchen im mittleren zweistelligen Gesamtwert. In die Gebäude drangen die Täter nicht ein. Die Polizei Altenburger Land ermittelt. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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