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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Kupferdiebstahl aus Firmengelände (0068260/2026)

Greiz (ots)

Greiz. In den frühen Morgenstunden des 18.03.2026 verschafften sich bislang unbekannte Täter unberechtigt Zutritt zum Firmengelände eines Wertstoffhofes in der Straße "In den Auwiesen". Die Täter durchsuchten zunächst Büroräume und verursachten dabei Sachschaden. Anschließend entwendeten sie aus einer Lagerhalle 487 Kilogramm Kupfer im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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