Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Widerstand bei Graffiti-Sprayer - Polizeibeamter verletzt (0068898/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Mittwochabend (18.03.2026) gegen 18:00 Uhr stellten Polizeikräfte am Pauritzer Platz einen 18-jährigen Tatverdächtigen fest, der gerade eine Bushaltestelle mit Graffiti beschmierte. Als die Beamten den Tatverdächtigen ansprachen, versuchte dieser zu flüchten. Im Zuge der Nacheile und des anschließenden Zugriffs kamen sowohl der Tatverdächtige als auch ein Polizeibeamter zu Fall. Der 40-jährige Beamte verletzte sich dabei, musste medizinisch versorgt werden und ist derzeit nicht dienstfähig. Der Tatverdächtige wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen und gegen ihn Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (DL)

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