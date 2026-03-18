PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Vermisste Frau nach stundenlanger Suche aufgefunden

Gera (ots)

Gera. Kurz nach 23 Uhr erhielt Polizei Gera eine Vermisstenmeldung zu einer 68-Jährigen. Nach Angaben eines Bekannten wollte die gegen 15 Uhr mit der Bahn zur Apotheke nach Zwötzen und sich dann 18 Uhr mit ihm treffen, erschien jedoch nicht und war weder daheim noch telefonisch errreichbar. Umfangreiche Suchmaßnahmen im Stadtgebiet wurden eingeleitet. Auch ein Fährtensuchhund und ein Polizeihubschrauber kamen dabei zum Einsatz. Polizei und Rettungskräfte suchten mit Unterstützung eines Fährtenhundes sowie eines Hubschraubers nach der Vermissten. Gegen 03:47 Uhr wurde sie im Bereich einer Bahnstrecke durch Polizeikräfte aufgefunden. Die Frau war gestürzt, orientierungslos und unterkühlt. Sie wurde durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren