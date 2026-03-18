Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Vermisste Frau nach stundenlanger Suche aufgefunden

Gera (ots)

Gera. Kurz nach 23 Uhr erhielt Polizei Gera eine Vermisstenmeldung zu einer 68-Jährigen. Nach Angaben eines Bekannten wollte die gegen 15 Uhr mit der Bahn zur Apotheke nach Zwötzen und sich dann 18 Uhr mit ihm treffen, erschien jedoch nicht und war weder daheim noch telefonisch errreichbar. Umfangreiche Suchmaßnahmen im Stadtgebiet wurden eingeleitet. Auch ein Fährtensuchhund und ein Polizeihubschrauber kamen dabei zum Einsatz. Polizei und Rettungskräfte suchten mit Unterstützung eines Fährtenhundes sowie eines Hubschraubers nach der Vermissten. Gegen 03:47 Uhr wurde sie im Bereich einer Bahnstrecke durch Polizeikräfte aufgefunden. Die Frau war gestürzt, orientierungslos und unterkühlt. Sie wurde durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (DL)

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