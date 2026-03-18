Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrer und Fußgängerin (0068014/2026)

Greiz (ots)

Berga-Wünschendorf. Am Abend des 18.03.2026 ereignete sich gegen 20:06 Uhr in der Puschkinstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Fußgängerin. Eine 79-jährige Frau querte die Straße, ohne auf den herannahenden Radfahrer zu achten. Trotz Ausweichversuchs kam es zur Kollision, bei der die Frau schwer verletzt wurde und ein Armbruch festgestellt werden musste. Der 42-jährige Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. Am Fahrrad entstand Sachschaden. Die Polizei Greiz nahm den Unfall vor Ort auf. (DL)

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