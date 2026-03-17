Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Öffentlichkeitsfahndung zum versuchten Einbruch in Physiotherapiepraxis (0212120/2024)

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Gera (ots)

Gera. In der Tatzeit vom 15.08.2024 ab 19 Uhr bis 16.08.2024 um 06:40 Uhr versuchte ein noch unbekannter Mann in die Räumlichkeiten einer Physiotherapiepraxis in der Lasurstraße einzubrechen. Hierbei versuchte er sowohl die Haupteingangstür der Praxis im Treppenhaus, als auch den Zugang im Hinterhof durch massive Gewalteinwirkung mit einem Hebelwerkzeug zu öffnen und richtete dabei erheblichen Sachschaden an den Türen und den Türzargen an. Ein Eindringen in die Praxisräumlichkeiten gelang dem Unbekannten nicht. Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei Gera Videomaterial sichern und einen dringenden Tatverdacht gegen den Mann auf nachfolgenden Bildern verdichten. Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Person machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gera unter Telefon 0365 8234 1465 zum Aktenzeichen 0212120/2024 entgegen. (DL)

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