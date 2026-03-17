PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Öffentlichkeitsfahndung zum versuchten Einbruch in Physiotherapiepraxis (0212120/2024)

LPI-G: (G) Öffentlichkeitsfahndung zum versuchten Einbruch in Physiotherapiepraxis (0212120/2024)
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Gera (ots)

Gera. In der Tatzeit vom 15.08.2024 ab 19 Uhr bis 16.08.2024 um 06:40 Uhr versuchte ein noch unbekannter Mann in die Räumlichkeiten einer Physiotherapiepraxis in der Lasurstraße einzubrechen. Hierbei versuchte er sowohl die Haupteingangstür der Praxis im Treppenhaus, als auch den Zugang im Hinterhof durch massive Gewalteinwirkung mit einem Hebelwerkzeug zu öffnen und richtete dabei erheblichen Sachschaden an den Türen und den Türzargen an. Ein Eindringen in die Praxisräumlichkeiten gelang dem Unbekannten nicht. Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei Gera Videomaterial sichern und einen dringenden Tatverdacht gegen den Mann auf nachfolgenden Bildern verdichten. Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Person machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gera unter Telefon 0365 8234 1465 zum Aktenzeichen 0212120/2024 entgegen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 17.03.2026 – 08:20

    LPI-G: (G) Ladendiebstahl - Zwei Tatverdächtige gestellt (0066795/2026)

    Gera (ots) - Gera. Am 16.03.2026, gegen 17:40 Uhr, wurden in einem Einkaufsmarkt in der Beerwaldschänke zwei Männer beim Ladendiebstahl ertappt. Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 24 und 38 Jahren steckten Parfüm sowie Schuhe im Gesamtwert von rund 270 Euro ein und passierten anschließend den Kassenbereich, ohne die Waren zu bezahlen. Durch das Personal ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 08:16

    LPI-G: (LK GRZ) Sachbeschädigung an Schule - Graffiti festgestellt (0066011/2026)

    Greiz (ots) - Weida. Unbekannte Täter beschmierten in der Zeit von Sonntag (15.03.2026) bis Montagmorgen (16.03.2026) die Fassade der Regelschule in der Bahnhofstraße mit blauer Farbe. Die aufgebrachten Schriftzüge sind unleserlich und verursachen einen Schaden von etwa 200 Euro. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. (DL) ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 08:13

    LPI-G: (LK GRZ) Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss (0066440/2026)

    Greiz (ots) - Greiz. Am Montagvormittag (16.03.2026) kam es gegen 11:00 Uhr in der Plauenschen Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 59-jährige Skoda-Fahrerin bog nach links ab und übersah dabei einen entgegenkommenden Mitsubishi eines 67-Jährigen. Es kam zur Kollision, bei der die Unfallverursacherin leicht verletzt wurde. Ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren