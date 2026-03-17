LPI-G: (LK GRZ) Sachbeschädigung an Schule - Graffiti festgestellt (0066011/2026)

Greiz (ots) - Greiz. Am Montagvormittag (16.03.2026) kam es gegen 11:00 Uhr in der Plauenschen Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 59-jährige Skoda-Fahrerin bog nach links ab und übersah dabei einen entgegenkommenden Mitsubishi eines 67-Jährigen. Es kam zur Kollision, bei der die Unfallverursacherin leicht verletzt wurde. Ein ...

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