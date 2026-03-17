LPI-G: (LK GRZ) Sachbeschädigung an Schule - Graffiti festgestellt (0066011/2026)
Greiz (ots)
Weida. Unbekannte Täter beschmierten in der Zeit von Sonntag (15.03.2026) bis Montagmorgen (16.03.2026) die Fassade der Regelschule in der Bahnhofstraße mit blauer Farbe. Die aufgebrachten Schriftzüge sind unleserlich und verursachen einen Schaden von etwa 200 Euro. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. (DL)
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