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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Versuchter Raub vor Bahnhof - Täterin flüchtig (0066598/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Montagnachmittag (16.03.2026) kam es gegen 14:00 Uhr in der Wettiner Straße vor dem Bahnhofsgebäude, zu einem versuchten Raub. Eine bislang unbekannte Frau versuchte einer 20-Jährigen gewaltsam die Handtasche zu entreißen. Die Geschädigte konnte die Tasche festhalten und rief um Hilfe, woraufhin die Täterin ohne Beute zu Fuß flüchtete. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die Räuberin nicht festgestellt werden. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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