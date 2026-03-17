LPI-G: (LK ABG) Versuchter Raub vor Bahnhof - Täterin flüchtig (0066598/2026)

Weida (ots) - Diesen Spruch hätte sich ein 42-jähriger Pole merken sollen, als er am Sonntagmorgen gegen 03:30 Uhr in Weida, Geraer Landstraße einer Kontrolle durch die Polizei unterzogen wurde. Der starke Alkoholgeruch des Fahrers war bereits beim Ansprechen durch die kontrollierenden Beamten wahrgenommen worden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt und er zur ...

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