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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss (0066440/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Am Montagvormittag (16.03.2026) kam es gegen 11:00 Uhr in der Plauenschen Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 59-jährige Skoda-Fahrerin bog nach links ab und übersah dabei einen entgegenkommenden Mitsubishi eines 67-Jährigen. Es kam zur Kollision, bei der die Unfallverursacherin leicht verletzt wurde. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von 0,62 Promille. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Gegen die Fahrerin wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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