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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Ladendiebstahl - Zwei Tatverdächtige gestellt (0066795/2026)

Gera (ots)

Gera. Am 16.03.2026, gegen 17:40 Uhr, wurden in einem Einkaufsmarkt in der Beerwaldschänke zwei Männer beim Ladendiebstahl ertappt. Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 24 und 38 Jahren steckten Parfüm sowie Schuhe im Gesamtwert von rund 270 Euro ein und passierten anschließend den Kassenbereich, ohne die Waren zu bezahlen. Durch das Personal konnten sie gestellt werden. Gegen beide wurde Anzeige erstattet. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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