Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

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Greiz (ots)

Seit Dienstag den 17.03.2026 gegen 12:00 Uhr wird Herr Manuel Hannusch vermisst. Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: Er ist 28 Jahre alt, ca. 160cm - 165cm groß, schlanke Gestalt und hat kurze blonde Haare. Weiterhin sind beide Unterarme tätowiert. Bekleidet ist der Vermisste mit einem schwarzen T-Shirt mit weißer Aufschrift und einer schwarzen Arbeitshose. Unterwegs ist der Vermisste vermutlich mit einem Ford Fiesta in grau, amtl. Kennzeichen ZZ-HM97. Der Vermisste verließ gegen 12:00 Uhr seine Arbeitsstelle in 07952 Pausa-Mühltroff in unbekannte Richtung. An seiner Wohnanschrift in 07973 Greiz kam der Vermisste nicht an. Eine Gefahr für Leib und Leben kann nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten bitte an die Polizeiinspektion Greiz (Tel.: 03661- 6210) oder jede andere Polizeidienststelle.

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