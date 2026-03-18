Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Alkoholisierter Jugendlicher verursacht Unfall und leistet Widerstand (0068034/2026)

Altenburg (ots)

Schmölln. In den frühen Morgenstunden des 18.03.2026 kam es gegen 02:20 Uhr in der Lohsenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 15-jähriger E-Bike-Fahrer kollidierte mit einem geparkten Pkw, verursachte dabei einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro und verletzte sich leicht. Anschließend entfernte sich der Jugendliche unerlaubt vom Unfallort, konnte jedoch kurze Zeit später durch Polizeikräfte gestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Zudem gab der Jugendliche falsche Personalien an und widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen. Die Polizei Altenburger Land leitete gegen ihn entsprechende Ermittlungsverfahren ein. (DL)

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