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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Unfallflucht - Polizei bittet um Zeugenhinweise (0067688/2026)

Altenburg (ots)

Langenleuba-Niederhain. Am 17.03.2026 kam es gegen 14:10 Uhr auf der Straße zwischen Uhlmannsdorf und Boderitz zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Ein dunkelgraues Fahrzeug kollidierte hier mit dem Fahrzeug der Geschädigten und verursachte Schaden am Außenspiegel. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt in Richtung Uhlmannsdorf fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen des Unfalls, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug oder zum verantwortlichen Fahrzeugführer machen können, werden gebeten sich bei der Polizeidienststelle Altenburger Land unter 03447 471-0 zu melden. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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