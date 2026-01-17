Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Alkohol am Steuer

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer ein schlangenlinienfahrender PKW auf der B48 bei Winnweiler gemeldet. Die Halteranschrift zu dem PKW wurde umgehend durch die Polizei in Rockenhausen überprüft, die 35-jährige Fahrzeughalterin aus dem Donnersbergkreis konnte dort neben ihrem Fahrzeug festgestellt werden und war augenscheinlich stark alkoholisiert. Sie räumte die Fahrt mit ihrem PKW unter Alkoholeinfluss ein. Ein Atemalkoholtest ergab vor Ort über 2,0 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, der Führerschein der Beschuldigten wurde sichergestellt. Zu einer konkreten Gefährdung von Passanten oder Unfallschäden infolge der Trunkenheitsfahrt kam es nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht. |hil

