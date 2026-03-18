PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Unbekannter Mann belästigt junge Frau - Polizei sucht Zeugen (0067568/2026)

Greiz (ots)

Ronneburg. Jeweils in den Nachmittagsstunden des 15. und des 16.03.2026 gegen 16:30 Uhr wurde eine 18-Jährige von einem ihr unbekannten Mann im Gelände der Neuen Landschaft sexuell belästigt und genötigt, als sie dort spazieren war. Demnach habe der Mann sie jeweils aufgefordert sich auf eine Bank zu setzen, da sonst etwas passiere. Anschließend habe er sich deutlich erkennbar an seinem bedeckten Schritt berührt und gerieben, bevor er die 18-jährige wieder aus der unangenehmen Situation entließ. Den unbekannten Mann beschreibt die Geschädigte folgendermaßen:

   - ca. 40 bis 50 Jahre alt
   - ca. 1,70m groß und von rundlich korpulenter Statur
   - europäischer Typ mit dunklen Haaren, Dreitagebart und dunkle 
     Augen
   - schwarze Softshelljacke, schwarze Stoffhose, schwarze 
     Beannie-Mütze
   - gesprochen habe er deutsch mit regionalem Dialekt

Wer Hinweise zu dem unbekannten Mann geben kann, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Gera unter 0365 8234 1465 zu melden. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 18.03.2026 – 08:36

    LPI-G: (LK ABG) Unfallflucht - Polizei bittet um Zeugenhinweise (0067688/2026)

    Altenburg (ots) - Langenleuba-Niederhain. Am 17.03.2026 kam es gegen 14:10 Uhr auf der Straße zwischen Uhlmannsdorf und Boderitz zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Ein dunkelgraues Fahrzeug kollidierte hier mit dem Fahrzeug der Geschädigten und verursachte Schaden am Außenspiegel. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt in Richtung ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 08:23

    LPI-G: (G) Vermisste Frau nach stundenlanger Suche aufgefunden

    Gera (ots) - Gera. Kurz nach 23 Uhr erhielt Polizei Gera eine Vermisstenmeldung zu einer 68-Jährigen. Nach Angaben eines Bekannten wollte die gegen 15 Uhr mit der Bahn zur Apotheke nach Zwötzen und sich dann 18 Uhr mit ihm treffen, erschien jedoch nicht und war weder daheim noch telefonisch errreichbar. Umfangreiche Suchmaßnahmen im Stadtgebiet wurden eingeleitet. Auch ein Fährtensuchhund und ein Polizeihubschrauber ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 08:17

    LPI-G: (LK GRZ) Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrer und Fußgängerin (0068014/2026)

    Greiz (ots) - Berga-Wünschendorf. Am Abend des 18.03.2026 ereignete sich gegen 20:06 Uhr in der Puschkinstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Fußgängerin. Eine 79-jährige Frau querte die Straße, ohne auf den herannahenden Radfahrer zu achten. Trotz Ausweichversuchs kam es zur Kollision, bei der die Frau schwer verletzt wurde und ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren