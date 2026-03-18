Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Unbekannter Mann belästigt junge Frau - Polizei sucht Zeugen (0067568/2026)

Greiz (ots)

Ronneburg. Jeweils in den Nachmittagsstunden des 15. und des 16.03.2026 gegen 16:30 Uhr wurde eine 18-Jährige von einem ihr unbekannten Mann im Gelände der Neuen Landschaft sexuell belästigt und genötigt, als sie dort spazieren war. Demnach habe der Mann sie jeweils aufgefordert sich auf eine Bank zu setzen, da sonst etwas passiere. Anschließend habe er sich deutlich erkennbar an seinem bedeckten Schritt berührt und gerieben, bevor er die 18-jährige wieder aus der unangenehmen Situation entließ. Den unbekannten Mann beschreibt die Geschädigte folgendermaßen:

- ca. 40 bis 50 Jahre alt - ca. 1,70m groß und von rundlich korpulenter Statur - europäischer Typ mit dunklen Haaren, Dreitagebart und dunkle Augen - schwarze Softshelljacke, schwarze Stoffhose, schwarze Beannie-Mütze - gesprochen habe er deutsch mit regionalem Dialekt

Wer Hinweise zu dem unbekannten Mann geben kann, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Gera unter 0365 8234 1465 zu melden. (DL)

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