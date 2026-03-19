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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Motorrad aus Garage gestohlen (0068842/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Zur beginnenden Motorradsaison wurde ein 69-Jähriger böse überrascht. Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum vom 31.01.2026 bis zum 18.03.2026 gewaltsam Zutritt zu seiner Garage im Garagenkomplex "An den Plateauwiesen" und entwendeten ein Motorrad der Marke Yamaha sowie ein dazugehöriges Top-Case. Der Beuteschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zudem entstand Sachschaden am Garagentor. Die Polizei Altenburger Land hat die Ermittlungen aufgenommen und eine Fahndung nach dem Fahrzeug eingeleitet. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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