LPI-G: (LK ABG) Motorrad aus Garage gestohlen (0068842/2026)

Greiz (ots) - Ronneburg. Jeweils in den Nachmittagsstunden des 15. und des 16.03.2026 gegen 16:30 Uhr wurde eine 18-Jährige von einem ihr unbekannten Mann im Gelände der Neuen Landschaft sexuell belästigt und genötigt, als sie dort spazieren war. Demnach habe der Mann sie jeweils aufgefordert sich auf eine Bank zu setzen, da sonst etwas passiere. Anschließend habe ...

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