LPI-G: (LK ABG) Sachbeschädigung durch Graffiti (0069468/2026)

Gera (ots) - Gera. In der Zeit von Mitternacht bis zum frühen Morgen des 18.03.2026 entwendeten unbekannte Täter einen Fernseher aus der Lobby eines Hotels in der Hofer Straße. Das Gerät im Wert mehrerer tausend Euro wurde offenbar ohne größeren Aufwand von der Wandhalterung entfernt. Die Lobby war im Tatzeitraum frei zugänglich. Die Polizei Gera ermittelt wegen ...

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