LPI-G: (LK ABG) Sachbeschädigung durch Graffiti (0069468/2026)
Altenburg (ots)
Gößnitz. Unbekannte Täter beschmierten im Zeitraum vom 18.03.2026 bis 19.03.2026 die Außenfassade eines Jugendclubs am Freiheitsplatz mit mehreren Graffitis. Darunter befanden sich auch verfassungswidrige Symbole und Parolen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Schmierereien wurden durch das Ordnungsamt beseitigt. Die Polizei Altenburger Land hat die Ermittlungen aufgenommen. (DL)
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