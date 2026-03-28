Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 27/28.03.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta -Wohnungseinbruch-

Am 27.03.2026 kam es in Vechta, Dersastraße, zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus. Der unbekannte Täter gelangte über ein Fenster in das Objekt und durchsuchte alle Räumlichkeiten. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum von 19:15 Uhr - 21:30 Uhr eingeengt werden. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Vechta -Lebensmitteltransport ohne Kühlung-

Am 26.03.2026; 11:17 Uhr, wurde in Vechta, Oldenburger Straße ein gewerblicher Lebensmitteltransport eines in Vechta ansässigen Unternehmens kontrolliert. Hierbei wurde zum wiederholten Mal festgestellt, dass die beförderte Ware nicht gekühlt war. Es erfolgte die Vorführung beim zuständigen Veterinäramt, welches zur Folge hatte, dass die betreffende Ware der Entsorgung zugeführt wurde. Gegen den Fahrzeugführer und Unternehmer wurden Verfahren eingeleitet.

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