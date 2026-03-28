PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 27/28.03.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta -Wohnungseinbruch-

Am 27.03.2026 kam es in Vechta, Dersastraße, zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus. Der unbekannte Täter gelangte über ein Fenster in das Objekt und durchsuchte alle Räumlichkeiten. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum von 19:15 Uhr - 21:30 Uhr eingeengt werden. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Vechta -Lebensmitteltransport ohne Kühlung-

Am 26.03.2026; 11:17 Uhr, wurde in Vechta, Oldenburger Straße ein gewerblicher Lebensmitteltransport eines in Vechta ansässigen Unternehmens kontrolliert. Hierbei wurde zum wiederholten Mal festgestellt, dass die beförderte Ware nicht gekühlt war. Es erfolgte die Vorführung beim zuständigen Veterinäramt, welches zur Folge hatte, dass die betreffende Ware der Entsorgung zugeführt wurde. Gegen den Fahrzeugführer und Unternehmer wurden Verfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Vechta
Bahnhofstraße 9
Tel.: 044419430
49377 Vechta

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 28.03.2026 – 08:36

    POL-CLP: Pressemeldung aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cappeln - Schmuckdiebstahl Am Freitag, 27. März 2026, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zum Schlafzimmer einer 86-jährigen Bewohnerin einer Unterkunft in der Magdeburger Straße in Cappeln und entwendete ein Schmuckkästchen samt dem darin befindlichen Schmuck. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 ...

    mehr
  • 28.03.2026 – 06:57

    POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Verdacht Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Freitagabend, gegen 18:15 Uhr, wurde auf der Altenoyther Straße ein Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 27-jährige rumänische Fahrzeugführer konnte keinen Führerschein vorlegen und gab an, diesen verloren zu haben. Da eine elektronische Überprüfung negativ verlief und auch keinerlei Nachweise vorgelegt werden konnten, wurde ein ...

    mehr
  • 27.03.2026 – 11:42

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Derzeit liegen keine Meldungen vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle POKin Julia Göken Telefon: 04471/1860-204 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren