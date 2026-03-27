Cloppenburg/Vechta (ots) - Barßel - DieseldiebstahlIn der Zeit zwischen Mittwoch, 25. März 2026 19:00 Uhr bis Donnerstag, 26. März 2026 05:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter an einen Traktor, welcher auf einem Grundstück in der Westmarkstraße abgestellt worden war. Sie entwendeten mehrere Liter Diesel. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) ...

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