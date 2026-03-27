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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - DieseldiebstahlIn der Zeit zwischen Mittwoch, 25. März 2026 19:00 Uhr bis Donnerstag, 26. März 2026 05:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter an einen Traktor, welcher auf einem Grundstück in der Westmarkstraße abgestellt worden war. Sie entwendeten mehrere Liter Diesel. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Bösel - Pkw beschädigt

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit zwischen Mittwoch, 25. März 2026 10:00 Uhr bis Donnerstag, 26. März 2026 07:00 Uhr mittels unbekannten Gegenstands den rechten Vorderreifen eines geparkten Fahrzeuges. Der Pkw war in der Friesoyther Straße abgestellt worden. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Saterland - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 26. März 2026 in der Zeit zwischen 18:15 Uhr bis 18:55 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Mercedes GLC in schwarz, welcher auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hauptstraße, OT Ramsloh, abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von rund 5.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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